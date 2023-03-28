باحث بالأزهر عبر «الناس»: الخير والشر متواجدان داخل نفس الإنسان

تحدث أحمد فيصل الباحث بمركز الأزهر لمواجهة التطرف عن مجاهدة النفس وتقويمها، وذلك خلال حلقة برنامج «فكر» المذاع عبر فضائية «الناس»، مشيرًا إلى أن القرآن حدد موقف صريح للنفس في قوله تعالى «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» معتبرًا أنه من أراد الفلاح يجب عليه أن يزكي نفسه نظرًا لأن النفس تحمل الإنسان لتيار البعد عن الله سبحانه وتعالى.

الإنسان يتعرض لشهوات كثيرة وتجعل الإنسان يبتعد عن طريق الله

وأوضح «فيصل» أن الإنسان يتعرض لشهوات كثيرة وتجعل الإنسان يبتعد عن طريق الله، مشيرًا إلى أن الخير والشر موجودان داخل ابن آدم ويستطيع الاختيار بين الخير فيكون أفلح وزكي نفسه أو يختار الشر فيكون خاب وخسر.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزكي أنفس أصحابه، مستشهدًا بقول الله تعالى «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ».

ولفت الباحث في الأزهر الشريف إلى أن العلماء والأولياء يربوا طلابهم ومريديهم ويربوا أنفسهم وينصحوهم باللجوء للعلماء والاولياء عند وقوعهم في أي مشكلة.