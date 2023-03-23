عضو تشريعية النواب: التوقيت الصيفي ليس اختراعا مصريا.. ومعمول به منذ 111 عاما

قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي أحيل للجنة مشتركة من الإدارة المحلية وإلى اللجنة التشريعية قبل إقراره.

التوقيت الصيفي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوقيت الصيفي معمول به في 74 دولة على مستوى العالم، ويتم تطبيق التوقيت الصيفي منذ 111 عاما، أي أنه ليس اختراعًا مصريًا خالصا.

تطبيق التوقيت الصيفي

وأوضح أن تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم التوقيت 60 دقيقة، يأتي ضمن خطة الترشيد في الاستهلاك، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي يمر بها العالم كله وليس مصر، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

وذكر أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه في أول خميس من شهر أبريل، وينتهي تطبيقه في أكتوبر، مما سيكون له مردود في توفير الطاقة والموازنة العامة للدولة.