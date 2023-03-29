تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية: أسعار مخفضة ومنافذ ثابتة

تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بالمرحلة الـ23، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية وبأسعار مخفضة للمواطنين عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان 2023.

31 سلسلة تجارية

وتنتشر 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، وجرى إقامة 4 سرادقات في القاهرة والجيزة، و36 معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة، كما تم إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة، وجار التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح مستلزمات رمضان، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات.

وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة، كما تم إعداد كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا

ويتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا خاصة بمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، كما يتم الدفع بسيارات محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.