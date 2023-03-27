تفاصيل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير كافة السلع بتخفيض 60%

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوافر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة.

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، وذلك علي الرابط التالي: https://moi.gov.eg/home/marketsandbranches لمعرفة المنافذ والسرادقات الخاصة بمبادرة «كلنا واحد»، كما أن المبادرة تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023.

31 سلسلة تجارية تشارك في المبادرة

ووصل عدد السلاسل التجارية التي تشارك في مبادرة «كلنا واحد» إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية سرادقات بالقاهرة والجيزة.

بالإضافة إلى 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

ولطرح السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتساهم أيضًا منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، ويتم الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.