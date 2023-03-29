حبس أخصائية علاج طبيعي بتهمة قتل مسن في عين شمس

قررت النيابة العامة حبس إخصائية علاج طبيعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل مسن خلال جلسة علاجية داخل منزله في عين شمس لسرقته، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه لإستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة مسن داخل المنزل

تلقى مأمورقسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي عارف. أ، 67 سنة، وبالفحص تبين إصابته في الرأس، كما تبين اختفاء مبلغ مالي وبعض متعلقاته الشخصية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن أخصائية العلاج الطبيعي والتي تقوم بإجراء جلسات علاجية للمجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.