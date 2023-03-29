التصريح بدفن جثة سائق تروسيكل قتله مجهولين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة سائق تروسيكل، لقى مصرعه على يد مجهولين ذبحاه لسرقة التروسيكل الخاص به، وعندما حاول مقاومتهما طعناه وفرا هاربين، وكلفت جهات التحقيق أجهزة البحث الجنائي بسرعة تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وطلب تحريات المباحث.

جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل سائق بالقليوبية

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها، لضبط مجهولين ذبحا سائق تروسيكل، عندما اعترضهما خلال سرقة التروسيكل الخاص به بمنطقة عرب جهينة بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، فطعناه في الرقبة وأماكن متفرقة بالجسد، وفرا هاربين.

كان مركز شرطة شبين القناطر، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعى أحمد السيد حسنين، 17 سنة، سائق ملقاة على الطريق بمنطقة عرب جهينة، به جرح ذبحي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان رفقة صديقه في طريقهما إلى العمل.

تحريات مقتل سائق بالقليوبية

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة مجهولين استوقفا المجني عليه وصديقه لسرقة التروسيكل، وعندما رفضا ترك التروسيكل، طعنا القتيل في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وأصابا صديقه بطعنات سطحية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة.

أوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن المتهمين ارتكبا جريمة القتل المقترن بالسرقة والشروع في القتل للمجني عليه الثاني، وتكوين عصابة للسرقة بالإكراه، وحيازة الأسلحة بدون ترخيص، وتصل العقوبة في الواقعة إلى الإعدام شنقا.