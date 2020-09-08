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سيارة نقل تدهس مواطنا بالمنوفية.. وشهود عيان: جمعنا الجثة من الأرض

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إبراهيم الديهي
12:47 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دهست سيارة نقل ثقيل "تريلا" مواطنا في قرية كمشيش التابعة لمحافظة المنوفية، ولقى مصرعه في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت شهود عيان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيارة دهست المواطن والذي لقى مصرعه، مؤكدين أن قوات الشرطة والأهالي قاموا بتجميع جسده من الأرض، موضحين أن المشهد كان مؤلما للغاية.

وأوضح شهود العيان، أن القوات تمكنت من ضبط سائق السيارة النقل في قرية مجاورة بعد محاولته الهروب من مكان الواقعة، موضحين أنه لم يستدل على الجثة التي تم نقلها إلى مشرحة مستشفى تلا لحين اتخاذ النيابة قرارها في الواقعة. 

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