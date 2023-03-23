قبطي ينظم أكبر مائدة رحمن في الغردقة.. فرحة رمضان للكل

يحرص محارب رمزي عجايبي رجل الأعمال القبطي، على إقامة مائدة رحمن سنويًا لإطعام آلاف الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في شارع النصر بمدينة الغردقة، الأمر الذي ورثه عن عائلته في إقامة مائدة الإفطار، قائلًا: «اللي يروح لله مش بيخلص».

تفاصيل مائدة الرحمن

وأشار «رمزي» إلى أن مائدة الرحمن لإطعام الصائمين هو إرث المحبة الذي ورثه عن عائلته، مؤكدًا الاستمرار في عادته السنوية، لإطعام المسلمين في شهر رمضان ومشاركاتهم فرحتهم.

وجبات بالآلاف لإطعام الصائمين

ولفت إلى تجهيز وجبات بالآلاف يوميا بواسطة «شيفات» وعمال ويتم عمل الوجبات حتى إطعام آخر صائم في الغردقة، بالإضافة إلى إمداد الجمعيات الخيرية وجبات مغلفة لتوزيعها على المستحقين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «نحرص أنا وإخوتي في كل عام على إقامة موائد الرحمن، فهذا ورِث محبة الآخرين والحرص على نشر روح السلام والأخوة ومشاركة المسلمين سَنَوِيًّا فرحة رمضان من كل عام، وفرحة رمضان لجميع الشعب المصري».