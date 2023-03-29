كاميرات مراقبة توثق جريمة قتل شاب على باب المسجد بعد صلاة الفجر بالقاهرة

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل شاب بمدينة السلام بالقاهرة علي يد 4 أشخاص بعد صلاة الفجر بسبب خلافات سابقة، أن كاميرات المراقبة في محيط المسجد الذي شهد الواقعة، وثقت الواقعة، حيث رصدت الكاميرات لحظة تربص المتهمين للمجني عليه أمام المسجد وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

كما رصدت الكاميرات لحظة خروج المجني عليه من المسجد عقب الانتهاء من صلاة الفجر، وأثناء ارتداء المجني عليه للحذاء على باب المسجد سدد له المتهمون عده طعنات من أسلحة بيضاء وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، ولم يتركوه بعد أن تأكدوا من وفاته، ثم تمكنوا من الهرب.

العثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة ثان السلام بلاغا بقيام 4 أشخاص بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد وائل المنسي»، 22 سنة، وسط بركة من الدماء على باب المسجد، وبالفحص تبين إصابته بـ 8 طعنات في الصدر والبطن.

التحريات: 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات بأن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.