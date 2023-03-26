ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بأسلوب المفتاح المصطنع في المنيا

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بسرقة ذهب في المنيا، بعدما تلقت الشرطة بلاغًا من مالك محل مصوغات ذهبية، باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون بنطاق محافظتي المنيا، والقاهرة لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم (مالك سوبر ماركت ملاصق لمحل المصوغات) بأنَّه غافل نجل مالك المحل واستولى على المفاتيح وقام باصطناع نسخة منها وإعادتها قبل اكتشاف فقدها، واتفق مع باقي المتهمين على سرقة المحل، وعقب ذلك قام بإخفاء المسروقات بقطعة أرض زراعية ملكه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها.

تمّ بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها وكذا نسخة المفاتيح المصطنعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.