قصة مقتل سيدة في الإسكندرية على يد حارس عقار.. كاميرات المراقبة كشفت المتهم

عثرت مباحث الشرطة في محافظة الإسكندرية، على جثة سيدة مدفونة في غرفتها، بعدما ورد بلاغ يفيد بتغيبها عن منزلها، وتم إجراء التحريات اللازمة، وضبط المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كاميرات المراقبة توقع بالمتهم

وتمكن رجال الشرطة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وباستخدام التقنيات الحديثة من كشف غموض الواقعة، وبتتبع خط سير المجني عليها جرى اكتشاف أنها توجهت إلى منزل خالتها بمنطقة سيدي جابر، وبمناقشة خالتها أوضحت وجود خلاف بين المجني عليها، وبين حارس بإحدى العقارات.

وعقب مواجهة حارس العقار بالأدلة اعترف بارتكابه للواقعة وقتله للمجني عليها، وأرشد عن مكان دفن الجثة، في غرفة بجوار غرفته بالعقار، وهرب إلى محافظة البحيرة.

وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، وحبس المتهم ثم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت عليه بالسجن المؤبد.