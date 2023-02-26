4 مشاهد في مقتل «قهوجي» بالقاهرة.. كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم

سيارات الشرطة تصطف في مسرح الجريمة بأحد شوارع منطقة البساتين بالقاهرة، وجهات التحقيق تناظر جثمان الشاب المجني عليه، لتأمر بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وبعد إجراء الشرطة للمعاينة تبين أن سبب الوفاة عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسد المجني عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

مشاهد مأساوية

عدد من المشاهد المآساوية في جريمة البساتين، كان أولها حينما عثر الأهالي في المنطقة على جثة أحد الأشخاص، وحين أقتربوا منه فوجئوا أنه قهوجي يعمل في المنطقة، ومصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، في البطن والصدر والظهر، كان مطروحا أرضًا وسط بركة من الدماء، فقاموا بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

المشهد الثاني.. 5 طعنات

وفي المشهد الثاني بعد دقائق قليلة، كان رجال الشرطة موجودين في مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني في مسرح الجريمة لمنع الإقتراب ولقيام الأدلة الجنائية بالمعاينة، كما حضرت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه الذي تبين أنه مصاب بـ5 طعنات في منطقة الصدر والبطن والظهر، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

المشهد الثالث.. كاميرات المراقبة

وفي المشهد الثالث، ناقش رجال الشرطة عددًا من الشهود، وتبين من خلال تفريغ كاميرات المراقبة هوية المتهم وتم تحديد مكان وجوده والقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

المشهد الرابع.. تحقيقات

وفي المشهد الرابع، أجرت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة في الجريمة وفي جلسة تحقيق أستمرت 5 ساعات مع المتهم، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.