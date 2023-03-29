غرق بارجة أمريكية محملة 1.4 ألف طن مواد سامة في نهر أوهايو (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، أنَّ بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من الميثانول تعرضت لغرق جزئي في أحد السدود علي نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية، في كارثة بيئية وصحية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

Multiple Emergency Response Units have been Deployed to Address a Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River



The government is at war against We The People.

They're trying to poison the water supply and toxify the land.

At what point do these… pic.twitter.com/uSuPLoENcq — Paul Kikos (@PKikos) March 29, 2023

إغلاق بوابات سد نهر أوهايو

وأغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة، وأعلن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له «أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور وذلك بسبب حالة طوارئ ملاحية».

وذكرت السلطات أنَّ في الوقت الحالي لم يتمّ تحديد سبب الحادث، ولكن تضرر ما مجموعة 10 بوارج سبق أن تمّ فصلها عن مجموعة زوارق القطر.