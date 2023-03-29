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غرق بارجة أمريكية محملة 1.4 ألف طن مواد سامة في نهر أوهايو (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:20 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
بارجات أوهايو الشهيرة

بارجات أوهايو الشهيرة

أعلنت السلطات الأمريكية، أنَّ بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من الميثانول تعرضت لغرق جزئي في أحد السدود علي نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية، في كارثة بيئية وصحية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

إغلاق بوابات سد نهر أوهايو

وأغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة، وأعلن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له «أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور وذلك بسبب حالة طوارئ ملاحية».

وذكرت السلطات أنَّ في الوقت الحالي لم يتمّ تحديد سبب الحادث، ولكن تضرر ما مجموعة 10 بوارج سبق أن تمّ فصلها عن مجموعة زوارق القطر. 

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بقلم أحمد عادل موسى