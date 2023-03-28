أمريكا تعلن فشل اختبارها الأخير لإطلاق صاروخ فرط صوتي

أعلن وزير القوات الجوية الأمريكي، فرانك كيندال، أن الاختبارات الأخيرة لصاروخ فرط صوتي أطلقه البنتاجون من الجو فشلت، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

اختبارات الصاروخ الأمريكي باتت بالفشل

وقال «كيندال»، خلال جلسة استماع بالكونجرس، إن تلك الاختبارات التي أجريت منذ مدة قصيرة لم تكن ناجحة، مضيفا أننا لم نحصل على البيانات التي نحتاجها من الاختبارات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «ديفينس نيوز» الدولية أن سلاح الجو الأمريكي اختبر نموذجا أوليا لصاروخ «إيه جي إم -183 إيه» فرط الصوتي، تم إجرائه في 13 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه تكتم على نتائج الاختبار.

تطوير الصواريخ فرط الصوتية

كما شدد عضو مجلس النواب الأمريكي، دوغ لامبورن، على ضرورة الولايات المتحدة تطوير الصواريخ فرط الصوتية، لأنها تخلفت كثيرا في هذا المجال، وقال إنه لا توجد دولة في العالم اليوم قادرة على مواجهة هذه الصواريخ.