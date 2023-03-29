«القاهرة الإخبارية»: وزير خارجية إيران يثني على العلاقات الاستراتيجية مع روسيا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنَّ العلاقات بين روسيا وإيران تسير في المسار الصحيح.

وأضاف «عبداللهيان»، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، والذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّ اللقاءات شهدت مناقشة العديد من القضايا الدولية، مؤكدًا على التواصل المستمر بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني.

ووجَّه وزير الخارجية الإيراني الشكر إلى نظيره الروسي لتحقيق مشروع «الاتفاقية الشاملة» للتعاون الاستراتيجي بين الدولتين الذي اكتمل إقراره في روسيا، مشيرًا إلى أن الجانبين سعداء بتطور العلاقات على مستوى المجالات كافة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره الروسي لاستعراض أهم القضايا الدولية بما في ذلك التطورات في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وبحر قزوين.