مباحثات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني في موسكو 

جرت اليوم الأربعاء مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال «لافروف»، خلال اللقاء إنّ الغرب يحاول إعادة الهيمنة على العالم، لافتاً إلى أنّ روسيا تبحث إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إنه سيناقش مع وزير الخارجية الروسي أزمة أوكرانيا والمواقف الدولية منها، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زيارة إيرانية إلى روسيا

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيرانى ​حسين أمير عبداللهيان​، تعليقًا على زيارته التي سيجريها إلى روسيا، أن الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو السعي لحل الأزمة في أوكرانيا، موضحًا أنّ بعض الجهات الغربية، تريد أن تلعب طهران دورًا فاعلًا في هذا الشأن.