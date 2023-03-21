مسؤول أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: كييف تواصل جهودها لعزل روسيا

قال يفيني تسيمباليوك مندوب أوكرانيا للمنظمات الدولية، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي منظمة سياسية تعمل على مساعدة أوكرانيا بالشكل السياسي.

تقديم الدعم لكييف

وأضاف مندوب أوكرانيا للمنظمات الدولية، في مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظمة تُساعد أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي الغاشم، لافتًا إلى أن أوروبا ستُواصل تقديم الدعم لكييف.

وأوضح أن روسيا لا تُسهم الآن في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مُشيرًا إلى أن روسيا تُواصل التصعيد ضد المدنيين في أوكرانيا.

دول أوروبا

وتابع أن دول أوروبا تعمل على تحجيم روسيا وإيقاف الهجوم الشرس الواقع على أوكرانيا، مُؤكدًا أن طرد روسيا من المنظمة غير وارد الآن.

وأشار إلى أن محطة زابوريجيا، التي تُعد الأكبر في أوروبا، يجب أن تكون ضمن منطقة آمنة، وهو ما تعمل عليه المنظمة، مُشيرًا إلى ضرورة خروج القوات الروسية من هذه المنطقة في أسرع وقت.

وأكد «تسيمباليوك» أن كييف تواصل جهودها لعزل روسيا، مُتابعًا أن أوروبا بأكملها ومنظمة الأمن والتعاون، تُكافح لحماية محطة زابوريجيا النووية من التهديد الروسي.