«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة لأننا كنا نشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة وسجلت العظمى بالأمس على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية نهارا، في ارتفاع مؤقت، ومع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: «اليوم سنبدأ التأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وسيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة».

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الربيعية، ولكن خلال فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة أن اليومَ سيشهد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة بأغلب مناطق الجمهورية، حيث يساعد هذا الأمر على الشعور بانخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث سنشعر بالبرودة بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والأجواء معتدلة في فترة النهار على المناطق الساحلية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية».