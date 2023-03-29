الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

حذّرت الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بدءً من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية قيم تتراوح بين 18و19 درجة، وفي القاهرة الكبري بين 20 و22 درجة، وذلك بسبب تعرض البلاد لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا.

ارتفاع الأمواج 4 أمتار

كما حذّرت الأرصاد الجوية، من الملاحة البحرية اليوم على سطح البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار، بسبب الرياح الشديدة، وهو تحذير مستمر لمدة 48 ساعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائم جزئيا اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكاثر السحب الممطرة على جميع المحافظات المطلة على شمال الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، ما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14.