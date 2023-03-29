«الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم: تقلبات جوية ورياح وأمطار على عدة مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم وغدا، على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لمنخفض بارد قادم من جنوب أوروبا يعمل على انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات، كما يعمل على تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنّ حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 48 ساعة مقبلة، حيث يوجد نشاط للرياح الغربية التي تزيد الإحساس ببرودة الطقس على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومدن القناة، ووصولا إلى محافظات شمال الصعيد، مع تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد، والأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح ستتراوح بين 18-23 كيلومترا على جميع أنحاء الجمهورية، كما حذّرت من الملاحة البحرية على البحر المتوسط لارتفاع الأمواج بين 3 لـ4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14