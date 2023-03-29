«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية واستقرار حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء التقلبات الجوية، وعودة الاستقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك بدء من صباح الجمعة المقبل، حيث ينحصر نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي، موعد انتهاء التقلبات الجوية، لافتة إلى أنّه بداية من الجمعة المقبل، تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تتراوح الحرارة بين 21-22 درجة خلال ساعات النهار، من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبري، كما يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار بارد مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأسبوع المقبل

وعن درجات الحرارة المتوقعة حتى مطلع الأسبوع المقبل وفق بيان الأرصاد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الجمعة 30 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 31 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.