يترقب الكثير من الصائمين موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان، إذ يحرض كل صائم أن يفطر في موعد المكان الذي يقيم فيه لوجود فروق في التوقيت من مدينة إلى أخرى، ما يجعل الصائم يبحث عن توقيت المدينة التي يقيم بها، وخاصة موعد أذان المغرب الذي بعده يبدأ تناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم

ولأهمية موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم، أعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية خاصة بكل مدينة في مصر يلتزم بها الصائمون طوال شهر رمضان المبارك، وعلى كل صائم أن يلتزم بتوقيت المدينة التي يقيم بها، نظرا إلى أن إذاعة القرآن الكريم عندما ترفع الأذان يكون بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو الأذان الرسمي في مصر وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت والتي تصل إلى دقيقية أو دقيقتين بحسب إمساكية ذلك اليوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الأربعاء 29-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الأربعاء 29-- 3-2023 الساعة 6:12 حيث يختلف من مدينة إلى أخرى في محافظات مصر من دقيقة إلى دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:12.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأربعاء 29--2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأربعاء 29--3-2023 في تمام الساعة السادسة و12 دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقائق، في سابع أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة الدقهلية وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، نظرا إلى وجود فروق توقيت.