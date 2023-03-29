موعد أذان الفجر في السويس الأربعاء 29 -3- 2023 السابع من شهر رمضان

موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 29-3-2023 وهو فجر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، الذي يكون موعد محددا للإمساك عن المفطرات، لذا يتسائل عنه المواطنون في محافظة السويس، وباقي مواقيت الصلوات الخمس، على مدار اليوم، لأداء الصلوات في أوقاتها.

موعد أذان الفجر في السويس الأربعاء 29 -3- 2023

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، خلال بيان لها، موعد أذان الفجر في السويس اليوم الأربعاء 29 -3 -2023 ، الذي يرفع في تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة، في حين حددت إمساكية شهر رمضان المعلنة من المساحة، موعد السحور عند الواحدة و56 دقيقة، والإمساك عند الساعة 3:56 دقيقة.

وفي محافظة السويس، اعتاد المواطنون على التوجه إلى المساجد قبل رفع الأذان لأداء صلاة السنن، ويحصلون ثواب انتظار الصلاة، في ظل إعلان مديرية أوقاف السويس، بأن مساجد المحافظة جميعها، على أتم الاستعداد لاستقبال المصلين، بعد حملة النظافة والتطهير والتجهيز على مدار شهر كامل، حتى ظهرت في أبهى صورها.

مواقيت الصلاة الأربعاء 29-3-2023

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، الصادر من خلال موقع الهيئة الرسمي، أن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، صلاة الفجر عند 4:16 ص، موعد الشروق عند 5:43 ص، صلاة الظهر 11:55 ص، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 م، المغرب 6:06 م، والعشاء 7:25 دقيقة.