محافظ بورسعيد: جار زيادة أعداد الأجهزة الفنية والسيارات بجميع القطاعات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة، والتي جرى رفع كفاءتها وتطويرها بمعدات تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء الأحياء ومدير الجراج.

24 معدة إضافة لمنظومة الخدمات

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع كفاءة 24 من معدات الأحياء والإنقاذ والطوارىء مابين سيارات شفط مياه ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة وتطوير وتجميل الأحياء، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

الأطقم الفنية في مختلف القطاعات

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى توفير مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتجرى زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كل الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كل الاتجاهات.

وأشار إلى أنه يجرى استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية، للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.