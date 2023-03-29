الأرصاد تحذر من طقس غد.. رياح عاصفة وغبار تضرب محافظات الوجه البحري

تشهد السواحل الشمالية والغربية ومحافظات الوجه البحري، اليوم الأربعاء، نشاطا كبيرا للرياح وأتربة وغبار، بينما تشهد حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط حالة من الاضطراب، وذلك جراء ارتفاع كبير في حالة الأمواج بمياه البحر المتوسط عن معدلاتها الطبيعية، كما تظهر غيوم في السماء بشكل متقطع بما ينذر بسقوط أمطار.

اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء وغدا، إذ يسوده رياح عاصفة، وأتربة وغبار على بعض محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية للبلاد، كما تشهد حالات الأمواج داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت ارتفاعها بما يتخطى حاجز الثلاث أمتار ونصف.

طقس اليوم في المحافظات الساحلية

ونصحت الهيئة بضرورة الابتعاد عن الأشجار جراء سرعة الرياح والتي تؤدي لاقتلاعها، وتوخي الحظر حال الاقلاع ضمن رحلات صيد بمياه البحر المتوسط، بالإضافة لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، نظرا إلى برودة الطقس في بعض من فترات النهار، بينما يسود طقس بارد خلال فترات الليل، جراء تقلبات الطقس اليوم وغدا الخميس، كما تظهر بعض السحب والغيوم على محافظات الوجه البحري.