«الأرصاد»: اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّنا بدأنا نشعر من الأمس بتغيرات في الحالة الجوية، وبدأت مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا تختلف تماما، حيث من المتوقع أن تشهد اليوم البلاد، نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وهو ما يجعلنا نشعر بشكل أكبر، بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، كام سيؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج 4.5 متر، وبالتالي ينصح بتجنب أعمال الصيد والملاحة البحرية هناك.

«غانم»: مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

درجات الحرارة انخفضت بـ4 درجات مئوية على أنحاء الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من الأمس، بدأت درجات الحرارة تنخفض بعد الأيام الماضية، وانخفضت بـ4 درجات مئوية على أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم انخفاض درجات الحرارة، بحيث تكون العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية».