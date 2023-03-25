سقوط أمطار غزيرة على محافظة السويس.. سحب كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة السويس، سقوط أمطار غزيرة، مساء اليوم، بعد انتشار السحب الكثيفة، المحملة بالأمطار مصحوبة بنشاط للرياح مع انخفاض في درجة الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت في بيان لها تكاثر السحب المنخفضة، الركامية المحملة بالأمطار، في عدد من المناطق المتوقع بها سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة ومنها محافظة السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 70%.

طقس السويس: سحب منخفضة ونشاط رياح وسقوط أمطار

وتضمنت توقعات هيئة الأرصاد الجوية للطقس بمحافظة السويس، وجود فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة، وأن يسود طقس غائم مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة

استعداد محافظة السويس للتقلبات الجوية

أعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، لمجابهة التقلبات الجوية وسقوط أمطار، ومن جانبه شدد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، على مختلف الأحياء والجهات المعنية، بالاستعداد التام للتدخل الفوري حال تساقط أمطار، موجهاً بتطهير مخرات السيول، وبلاعات الأمطار الموجودة في الشوارع، والتأكيد على كفاءة محطات الصرف الصحي، وانتشار سيارات الكسح ورفع المياه بالأحياء الخمسة للمحافظة، وكذلك التنسيق مع شركة مياه القناة فى انتشار المعدات الخاصة بها بالمحافظة.