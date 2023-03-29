غلق الزيارة داخل هرم خوفو الأكبر.. والآثار تكشف السبب

قرر المجلس الأعلى للآثار غلق زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل، وكشف مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، خلال انعقاده اليوم برئاسة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الاجتماع أسفر عن العديد من القرارات المهمة بشأن المتاحف والمعابد وأعمال الترميم.

تفاصيل غلق زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل

وأكد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في قراراته، أن غلق زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل، جاء للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة، كما أنه سيتم فتح هرم منقرع للزيارة من الداخل طوال فترة غلق هرم خوفو، وذلك اعتباراً من شهر يونيو المقبل.

ونوه المجلس، إلى الموافقة على الإهداء المقدم من الحائز السيد أحمد عبد اللطيف، إلى المجلس الأعلى للآثار، والذي يتضمن عدد 87 قطعة أثرية، وأن يتم تسجيلها في سجلات إدارة الحيازة والمقتنيات الأثرية.

وقرر المجلس، أن يتم منح الحائز شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار وهو ما يأتي تأكيدًا على حرص الوزارة الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجاً وعملاً مشرفاً للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

قرارات عاجلة لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

- إعادة توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام ولاسيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

- تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس أو ما يسمى بالتمويل الذاتي.

- زيادة على أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 ديسمبر 2023.

- الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير وافتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله.

- الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية منها ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر.

- إزالة الاتساخات وإظهار الألوان بنسبة 100% لجدران معبد هابو بالأقصر وجاهزيته للافتتاح قريبا.