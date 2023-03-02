زاهي حواس: ممر هرم خوفو أكبر اكتشاف أثري في القرن الـ21

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، والخاصة باكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الكشف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة.

وقال حواس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة السياحة والآثار اليوم، في منطقة أهرامات الجيزة، لإعلان نتائج مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، إنّ هذا الكشف سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ أي كشف أثري جديد بمنطقة أهرامات الجيزة يكون له صدى عالمي كبير.

حواس: القيمة التسويقية للكشف تعادل مئات الملايين من الدولارات

وأشار إلى أنّ هذا الكشف الأثري يمثل أكبر دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري وللآثار المصرية، قائلا «المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، تقدر قيمته التسويقية بمئات الملايين من الدولارات»، موضحا أنّ هذا الكشف شاهده الملايين حول العالم، لتواجد عشرات القنوات المصرية والعالمية التي نقلت هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وشدد على أنّ هذا الكشف الجديد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن أهرامات الجيزة بناها قدماء المصريين، ويدحض كافة المزاعم التي تقول عكس ذلك، مشيرا إلى وجود نقوش داخل الهرم تتحدث عن عملية البناء.

حواس: مصر شهدت بناء 9 أهرامات للملوك و14 للملكات

وأشار إلى أنّ الهرم الأكبر للملك خوفو تم بنائه في عصر الدولة القديمة، لافتا إلى أنّ عصر الدولة القديمة شهد بناء 9 أهرامات للملوك بالإضافة إلى نحو 14 هرما صغيرا للملكات، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك الأهرامات لم يتم الكشف عن بعض الأسرار إلا من خلال الهرم الأكبر للملك خوفو، وهرم ميدوم بسقارة لوالده الملك سنفرو.

وحضر الكشف الأثرى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهي حواس العالم الأثرى الكبير، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى السابق .