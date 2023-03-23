«السياحة»: المتاحف المصرية تحتفل بحلول شهر رمضان المبارك وعيد الأم

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّه في إطار خطة قطاع المتاحف المصرية التابع للوزارة، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، وتفعيلا لدورها كمنارة ثقافية تهدف لنشر الوعي الأثري والتواصل المجتمعي، نظم متحف المركبات الملكية، ومحمد علي في المنيل والأقصر للفن المصري القديم، مجموعة من المعارض الأثرية للاحتفال بعيد الأم وشهر رمضان المبارك.

هاتوا الفوانيس يا ولاد

وأضافت الوزارة في بيان عنها اليوم، أنّ متحف المركبات الملكية نظم معرضًا أثريا مؤقتًا عن تاريخ الفن الإسلامي في مصر وموروثات الاحتفال بشهر رمضان الكريم تحت عنوان هاتوا الفوانيس يا ولاد.

ومن جهته، أوضح أحمد الصباغ، مدير عام متحف المركبات الملكية، أنّ المعرض يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية، منها فانوسين من النحاس من عصر الوالي محمد سعيد باشا، وطبق فاكهة من الفضة من مجموعة أسرة محمد علي باشا، وعربة حنطور فيكتوريا خاصة بزيارة المساجد، كما يُعرض فيلما وثائقيا لتعريف الزوار بالاحتفالات ومظاهر الاستعدادات بحلول شهر رمضان المعظم التي كانت موجودة في عهد أسرة محمد علي باشا.

وأشارت الوزارة إلى أنّه تحت عنوان أهلا رمضان، افتتح متحف قصر محمد علي في المنيل، معرض بقاعة العرض المؤقت بالمتحف، عن شهر رمضان.

وأشارت آمال صديق، مدير عام متحف قصر محمد علي في المنيل، إلى أنّ المعرض يضم 25 قطعة أثرية مميزة من مقتنيات الأمير محمد علي توفيق، التي كان يستخدمها خلال شهر رمضان، منها مجموعة من السبح وسجاجيد الصلاة والمصاحف والفوانيس ومجموعة من الأواني التي كانت تستخدم لتقديم المشروبات، ويستمر المعرض حتى 22 أبريل 2023.

ولفتت الوزارة إلى أنّه جرى تنظيم معرض بمتحف الأقصر للفن المصري القديم تحت عنوان «الأمومة والطفولة في مصر القديمة»، سلّط خلاله الضوء على تمثال من حجر المرمر من العصر الروماني، للاحتفال بعيد الأم.

وأوضح الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف، أنّ التمثال يتميز بدقة التفاصيل، ومن المقرر أن يستمر عرضه لمدة شهر، كما يقدّم المتحف محاضرة تعليمية لزواره بعنوان «نساء على عرش مصر»، يلقيها الدكتور مؤمن سعد مدير الوحدة الآثرية بمطار الأقصر الدولي، إضافة الى عروض فنية متنوعة للأطفال وطلاب المدارس المدارس وتكريم مجموعة من الأمهات المثاليات.