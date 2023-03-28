رئيس جامعة سوهاج يثمن تجربة محاكاة مجلس الوزراء ويشيد بالطلاب

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، الذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهلة كمال عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد سعد ممثل الجمعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

نجاح فعاليات نموذج المحاكاة

وفي كلمته، هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، الطلاب المشاركين في تمثيل الحقائب الوزارية على نجاح الفعاليات وظهورها بالمستوى الأدائي المشرف واللائق باسم الجامعة، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك التجربة المتميزة بالجامعة ودورها الهام فى تنمية الوعى السياسي لدي الشباب وإنتاج جيل مثقف قادر على التفاعل الإيجابي، والتحليل النقدي الموضوعى والتعبير عن القضايا المجتمعية والمشكلات المعاصرة التى تواجه خطط الحكومة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل إستراتيجية بناء الإنسان ومشاركة الشباب فى وضع خطط التنمية وإعدادهم للقيادة، وحرصه على إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، ومشيداً بجهود الطلاب وقدراتهم وتمكنهم من طرح أفكارهم وآرائهم، واستعراض مقترحاتهم والحلول الفعلية القابلة للتنفيذ.

تفعيل نموذج المحاكاة

وآكد الدكتور خالد عمران، على أهمية تفعيل نموذج محاكاة مجلس الوزراء داخل الجامعات، الأمر الذي يساهم في صقل المهارات القيادية لدى الطلاب، ومعايشة برامج الحكومة ومعرفة كيفية إدارة الأزمات، والاندماج والتفاعل مع التحديات التى تواجه المؤسسات الحكومية وتعرقل خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطن المصري، مقدماً الشكر لجمعية الجنوبي وإدارة رعاية الشباب على التنظيم الناجح، والذي أنتج كفاءات وكوادر ذات وعي وخبرة تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

توصيات ومقترحات

وأوضحت الدكتورة نهلة كمال، أن نموذج محاكاة مجلس الوزراء اختتم فعالياته بعدد من التوصيات والمقترحات، ومنها ضرورة أن تنطلق خطة الحكومة لتحقيق أولويات الأمن القومي المصري بأبعاد الثلاثة، كما يجب أن تعتمد منهج التنمية المستدامة الوطنية المرنة التى تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التعليمية والمناهج باعتبار التعليم والبحث العلمي من أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة، وأيضاً ربط عمل الحكومة فى كافة المجالات التنموية بمنظومة البحث العلمي وزيادة المخصصات المالية لهذا المجال، مشيرة إلى أن الفعاليات أوصت بضرورة وضع خطة شاملة طويلة الأجل لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي لأنها القاعدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاهتمام بالسياحة كونها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب، أن التوصيات والمقترحات ضمت أيضاً ضرورة وضع خطة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجات السوق المحلي، إلى جانب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات وصندوق التنمية المحلية لدعم تلك المشروعات وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها، وأخيراً في قطاع الصحة تم التوصية بتطوير وتشغيل الوحدات الصحية القروية بكامل طاقتها عبر تطبيق منظومة الخدمة العسكرية والخدمة العامة، وأيضاً تطوير المستشفيات الحكومية وتوفير كافة احتياجاتها، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتسريع تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق الحماية الصحية لجميع المصريين.