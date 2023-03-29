جيهان السويركي طالبة تحصد 19 ميدالية في القوة البدنية بالدقهلية.. «فتاة حديدية»

لقبت بـ«الفتاة الحديدية»، إذ تمارس رياضة القوة البدنية التي تتسم بالخشونة والعنف، لتؤكد ابنة محافظة الدقهلية جيهان السويركي، بطلة العالم في ألقاب القوة البدنية، أن هذه الرياضة ليست حكرا على الرجال فقط.

تحدثت جيهان محمد السويركي، ابنة مدينة المطرية بالدقهلية لـ«الوطن» عن بطولة القوة البدنية، قائلة: «مارست رياضة القوة البدنية منذ أن كنت طفلة، والتحقت بالنادي الأهلي، وكنت أتدرب بنفس الوقت في نادي المطرية، وكان هذا تحديا كبيرا لي لأن النادي كان يستقبل رجال فقط، بالإضافة إلى أن هذه الرياضة قليل من النساء يمارسها».

وتابعت: «في البداية لم يقتنع أهلي بفكرة هذه الرياضة ولكن صممت أن أكمل التحدي، وبالفعل بتشجيع من المدرب الخاص بي الذي كان مؤمنا بقدراتي حصدت أول بطولة في حياتي كانت مقامة في مدينة «جمصة»، وبدأت تتوالى البطولات، حتى التحقت بالمنتخب الوطني، ليقتنع أهلي والجميع بهوايتي المفضلة وتشجيعي على الاستمرار فيها».

حصلت على العديد من الميداليات وشهادات التقدير

وأكدت طالبة الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، أنها حصلت على 19 ميدالية على مستوى جمهورية مصر على التوالي، بالإضافة إلى 6 ميداليات بطولة العرب.

كما حصلت على شهادة دورة التحكيم ونجحت فيها وأصبحت حكما في اتحاد رفع الأثقال، والقوة البدنية مستوى أول وثان في رفع الأثقال تدريب.

حطمت 8 أرقام في الاتحاد الدولي

وأكملت: «آخر بطولة حققتها حصلت على المركز الأول على العالم وتحطيم 8 أرقام في الاتحاد الدولي للقوة البدنية بفارق 132,5kg المقامة في الغردقة بمشاركة 19 دولة، وجرى تكريمي من قبل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ورئيس مجلس مدينة المطرية».

وعن سبب تلقيبها بـ«الفتاة الحديدية»، أكدت أن ذلك يرجع لقوة شخصيتها في اتخاذ القرار، وممارستها لعبة خشنة وعنيفة لتثبت أن الرياضة ليست حكرا على أحد، وأنها لم تطغ على أنوثتها، وتمكنها من رفع أثقال وصلت إلى أكثر من 200kg.

واختتمت: «أتمنى تسليط الضوء على رياضة القوة البدنية لأننا نواجه مشكلة فيها وهو عدم وجود معسكرات لنا، وعندما يكون لدينا بطولة نأتي من المنزل وحتى البطولة مباشرة دون وجود أي معسكر أو مكان للتدريب».