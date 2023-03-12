رمضان العمري يفوز بالمركز الثاني في «القوة البدنية»: أتمنى رفع علم بلدي دائما

قال رمضان العمري بطل العالم في القوة البدنية، لـ«الوطن»، إنه حصد المركز الثاني ببطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، لتنضم إلى البطولات الكبيرة الأخرى، التي حصل عليها بواقع 10 بطولات من قبل في ألعاب القوى، و4 بطولات في كمال الأجسام، وبطولتين عربيتين؛ لتصبح عدد الميداليات التي حققها 17 ميدالية دولية، مشيرا إلى أنّ البطولة الأخيرة، والتى أقيمت على أرض مصر بمدينة الغردقة أهم بطولة في حياته، وكان مستعدا لها جيداً ليحقق فيها مركزا.

وأضاف أنه كان يتمنى تحقيق المركز الأول لكنه حصد المركز الثاني من بين 200 لاعب شاركوا في البطولة من 50 دولة، مشيرا إلى أنّ وصوله إلى هذا المستوى جاء نتيجة تدريبات ليل نهار؛ ليصل إلى أفضل «فورمة»، مؤكدا أنه ما زال يحلم بالمركز الأول.

العمرى من أبطال العالم

كانت مصر استضافت بطولة العالم للقوى البدنية بمدينة بالغردقة في البحر الأحمر منذ أيام في 8 مارس الجاري، وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تنظم فيها مصر هذه البطولة والتي كانت تقام باستمرار في روسيا، واستطاعت مصر الحصول على حقوق تنظيمها هذا العام، وشارك فيها 50 دولة على مستوى العالم، وشارك في البطولة بطل العالم للقوة البدنية السكندري رمضان العمري الذى حقق المركز الثاني في البطولة.

ميزان الـ100 كيلو

وأضاف العمري، صاحب الـ36 عاما، ابن محافظة الإسكندرية، أنّ هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها وزارة الشباب والرياضة بطولة العالم في مصر، موضحا أنّه اجتاز كل الاختبارات ليكون ممثل مصر في وزن الـ100 كيلو، وشارك هو وزملائه في الأوزان الأخرى لتحقيق مراكز متقدمة، وليس تمثيل مشرف، فنحن لدينا القدرة على تحقيق الفوز، ولن يرضينا رفع علم بلد آخر على أرض مصر، والبطولة تقام على أرض مصر لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى البدنية.