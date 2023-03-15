محافظ كفر الشيخ يهنئ بطلي العالم «قنعان ورزق» لفوزهما في القوة البدنية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قنعان ندا، 36 سنة، بطل العالم، والحاصل على 3 ميداليات ذهبية، في 3 ألعاب داخل المسابقة «Bench، press ،Deadlift، Full power»، وحكيم رزق، لاعب منتخب مصر رفع أثقال، الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن الثقيل، وزن المحترفين في «مسابقة الأقوياء» فئه وزن 140 ووزن الثقيل، والحاصل على المركز الـ11 في مسابقة مستر أولمبيا، التي خاضها عام 2019، والذي حصد تلك المراكز ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، لأول مرة في مصر، واستضافتها َمدينة الغردقة نحو 50 دولة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى.

تهنئة وشكر للفائزين ببطولة عالمية

ووجه محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، التحية للاعبين وأسرتيهما، مؤكدا أنه سيتم تكريمها خلال انعقاد المجلس التنفيذي، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ زاخرة الأبطال العالميين الذين رفعوا اسم مصر عاليا في كل المحافل، ومن بينهم بيج رامي وأيه حماده، وغيرهم من أبطال العالم.

بطولة دولية كبري بمشاركة 50 دولة

وأوضح اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، عبر بيان اليوم، أنه وقع الاختيار على مدينة الغردقة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام لأول مرة في مصر، نظرا المقومات السياحية والإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها المدينة من فنادق ومنتجعات سياحية وصالات رياضية ومطار دولي وطرق على أعلى مستوى، وجرى اختيار شعار البطولة والميداليات بالاشكال الفرعونية، التي تعكس حضارة الشعب المصري.