البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسًا للوزراء

صادق البرلمان الإسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب.

وبحسب صحيفة «ذا سكوتسمان» المحلية، فقد فاز حمزة يوسف بـ71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الإسكتلندي.

أول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة

وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في إسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.

وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق اليوم، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا، وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الأسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.