حمزة يوسف أول مسلم يتولى أكبر منصب في اسكتلندا

أصبح اليوم حمزة يوسف، أول زعيم مسلم يتولى أكبر منصب في بلد غربي بعد انتخابه رئيسا للوزراء في اسكتلندا، ويبلغ يوسف من العمر 37 عاما وهو ابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا.

فوز في ظل منافسة شرسة

ويشغل يوسف منصب وزير الصحة في اسكتلندا، وفاز بالمنصب الجديد على مشرعين في اسكتلندا كانوا يتنافسون معهم على منصب الوزير الأول ليحل محل نيكولا سترجن التي قدمت استقالتها بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ويسعى رئيس الوزراء الجديد لحشد الصف لاستقلال بلاده عن بريطانيا.

نشأته وميلاده

وولد حمزة يوسف في جلاسكو عام 1985 وهو نجل مظفر يوسق من البنجاب في دولة باكستان في آسيا، وهاجر والداه إلى اسكتلندا عام 1960، ووالدته هي شايتسا بوتا وولدت في كينيا وأسرتها منحدرة من آسيا، ودرس رئيس الوزراء الجديد في جامعة جلاسكو وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.

رؤية رئيس الوزراء الجديد

ويدعم الحزب المنتمي إليه رئيس الوزراء الجديد استقلال كندا عن بريطانيا ولديه أغلبية الأصوات في البرلمان بإجمالي 64 مقعدا من أصل 129 في البرلمان الاسكتلندي، وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أنه يرغب في زيادة الضرائب على الأغنياء بشكل كبير وكذلك فرض ضريبة على شركات الطاقة وملاك الأراضي.