استمرار ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية بأمريكا وتعطل السفر في أسكتلندا

ارتفع عدد القتلى بسبب العاصفة الثلجية في أمريكا، التي اجتاحت البلاد في الأسبوع الماضي حتى تجاوز 65 شخصًا، وقال مارك بولونكارز المدير التنفيذي لمقاطعة إيري ، إنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة يوم الخميس من نيويورك، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المنطقة إلى 39، وظلت نيويورك واحدة من أكثر المناطق تضررًا من العاصفة الثلجية في أمريكا التي تحدث مرة واحدة في الجيل ، حيث سجلت مدينة بوفالو أكبر عدد من الوفيات، وذلك بحسب شبكة «واي أي أو نيوز» الأمريكية

وقال بولونكارز إن من بين 39 حالة وفاة تم العثور على 17 في الخارج، و11 في المنازل، و4 في السيارات، وتوفي أربعة أثناء التجريف أو هبوب الثلوج، وثلاثة كانت نتيجة عدم قدرة المستجيبين في حالات الطوارئ على الوصول إليهم في الوقت المناسب، وفي ولاية أوهايو الغربية الوسطى، تم تسجيل تسع حالات وفاة في حوادث السيارات التي حدثت بسبب العاصفة الوحشية.

كما سجلت 6 ولايات أخرى على الأقل وفيات، في غضون ذلك تثار تساؤلات ضد رد السلطات، حيث وصف بولونكارز طريقة تعامل المدينة بـ «المحرجة»، حيث تم توجيه الانتقادات بشكل خاص إلى التأخير في إصدار أوامر حظر السفر من المسؤولين.

العاصفة الثلجية في أمريكا تسبب درجات حرارة منخفضة

كما تسببت العاصفة الثلجية في أمريكا في درجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في ولايات مثل تكساس وفلوريدا، وتسببت في حدوث فوضى بالمطارات، مع تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية، ونظرًا لأن درجات الحرارة تتجه الآن إلى المستوى الطبيعي بشكل تدريجي، وبدأت الثلوج في الذوبان، لكن المسؤولين في نيويورك لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن الفيضانات، لكن المسؤول التنفيذي بالمقاطعة قال: «لا يبدو أنه سيكون سيئًا».

آثار العاصفة الثلجية في أمريكا على أسكتلندا

من جهة أخرى، تعطل السفر في اسكتلندا، مع ارتفاع مياه الفيضانات، وذلك بسبب آثار العاصفة الثلجية في أمريكا، والتي ضربت البلاد قبل عيد الميلاد، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الأمطار والثلوج والجليد في جميع أنحاء اسكتلندا، وتضمن التنبيه تحذير من الأمطار الغزيرة في أجزاء من دومفريز وجالواي، بالإضافة إلى الحدود الاسكتلندية، مع توقع أن تكون كثافة الأمطار نحو 40-50 ملم، وذلك بحسب النسخة الإنجليزية من موقع «سكاي نيوز»، وحذر الخبراء من أن مستويات الأنهار في اسكتلندا سوف تستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ لعدة ساعات، في الوقت الذي يغطي شمال أسكتلندا الثلوج والجليد.