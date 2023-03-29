محافظ بورسعيد: طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء السكنية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الرابط بين منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين، استجابة لقطاع كيير من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان بورما مديرة الطرق والأجهزة المعنية.

وتابع المحافظ سير العمل، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة مستعرضا مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة

الخطة الزمنية للتطوير

ووجه محافظ بورسعيد، بأهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء السكنية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد.

الإسراع في تنفيذ المشروعات

وأكد محافظ بورسعيد أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن، وتقديم سبل الراحة له والإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.