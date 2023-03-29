المجلس الدستوري الفرنسي يصدر قراراته بشأن «إصلاح التقاعد» منتصف أبريل

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، أنّه سيصدر قراراته يوم 14 أبريل المقبل بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد وبشأن مشروع استفتاء حول رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وأعلن المجلس الدستوري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنّه بعد بحث الملفات المتعلقة بمشروع إصلاح نظام التقاعد، سيبحث المبادرة المقدمة لإجراء استفتاء وقانون تمويل الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2023، وسيصدر قراراته يوم الجمعة 14 أبريل 2023.

258 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا

يأتي القرار في اليوم التالي لعاشر يوم من التعبئة والحشد للتظاهر ضد المشروع الحكومي، وشهد مشاركة أقل مما تم تسجيله في اليوم السابق من الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد قانون إصلاح نظام التقاعد.

وانطلقت 258 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، شارك فيها 740 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، بينهم 93 ألفًا في باريس وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل أكثر من مليوني شخص في فرنسا، من بينهم 450 ألفًا في العاصمة.