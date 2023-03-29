مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب حماية محطة زابوريجيا بكل السبل

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، منذ قليل، أنه يجب اتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية محطة زابوريجيا النووية من أي هجوم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

«جروسي» يزور محطة زابوريجيا

وأضاف «جروسي»، أنَّ الأطراف تواصل العمل على إنشاء منطقة أمنية بمحيط محطة زابوريجيا.

ويجري «جروسي»، زيارة تفقدية إلى محطة زابوريجيا، وتعد تلك الزيارة هي الثانية لجروسي منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية في 24 فبراير عام 2022، للمحطة التي تثير سلامتها مخاوف في صفوف المجتمع الدولي.