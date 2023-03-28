«القاهرة الإخبارية»: السلام في أوكرانيا محور أولى جلسات قمة من أجل الديمقراطية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن القمة من أجل الديمقراطية التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية تنظم في أكثر من دولة.

وأضاف خلال مداخلة لشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اليوم كانت الجلسة الافتتاحية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن القمة ستنظم في عدة دول، منها زامبيا ممثلة عن إفريقيا، وهولندا ممثلة عن أوروبا، وكوريا الجنوبية ممثلة عن قارة آسيا، وكوستاريكا كممثلة للأمريكتين الوسطى والجنوبية.

السلام العادل والكامل في أوكرانيا

وأوضح أن جلسة اليوم، التي تعد افتتاحية القمة، انطلقت من وزارة الخارجية الأمريكية ورأسها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وكان محور الجلسة هو «السلام العادل والكامل في أوكرانيا»، وكان ضيف الشرف في الجلسة الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، وأديرت الجلسة عبر الفيديو كونفرانس.

121 دولة تشارك في القمة

وتابع أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهيمن على تلك القمة بجوار العديد من الموضوعات مثل الأمن السيبراني والديمقراطية في العالم والمجتمعات الميدانية.

وأشار إلى أن المشاركين في هذه القمة 121 دولة، وهو ثمانية أضعاف عدد الدول التي شاركت في النسخة الأولى من تلك القمة عام 2021.