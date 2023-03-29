موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

يفصل الصائمون، اليوم، عن موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر، سابع أيام شهر رمضان، ساعات قليلة، وفقا لتحديد هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم

وتنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بكل مدينة على حده لاختلاف مساقط الظل من مدينة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء بمحافظة أسوان.. الساعة 6:32 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء بمحافظة القاهرة.. الساعة 6:3 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء بسوهاج.. الساعة 6:13 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء بالقليوبية.. الساعة 6:03 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء بالبحر الأحمر.. الساعة 5:53 مساء

موعد رفع أذان المغرب في رمضان

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بدمياط.. الساعة 6:03 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بكفر الشيخ.. الساعة 6:05 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالغربية.. الساعة 6:04 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بقنا.. الساعة 6:00 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالمنيا.. الساعة 6:05 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالبحيرة.. الساعة 6:06 مساء

مواعيد أذان المغرب سابع أيام رمضان

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالجيزة الساعة 6:05 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالشرقية الساعة 6:03 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالسويس الساعة 6:00 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالإسكندرية الساعة 6:9 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالفيوم الساعة 6:5 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالمنوفية الساعة 6:06 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء بالدقهلية الساعة 6:03 مساء.