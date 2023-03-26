موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الأحد 26-3-2023

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر، ليحين موعد إفطار اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، الذي يحدد وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، الصادرة عن هيئة المساحة المصرية

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر

تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم رابع أيام الشهر المبارك وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم بمحافظة أسوان الساعة 6:35 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بمحافظة القاهرة الساعة 6:05

مواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم رابع أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:15

موعد أذان المغرب اليوم رابع أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:05

موعد أذان المغرب اليوم رابع أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:54

موعد أذان المغرب برمضان

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط الساعة 6:05

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ الساعة 6:07

موعد أذان المغرب اليوم بالغربية الساعة 6:06

موعد أذان المغرب اليوم بقنا الساعة 6:00

موعد أذان المغرب اليوم بالمنيا الساعة 6:07

موعد أذان المغرب اليوم بالبحيرة الساعة 6:08

مواقيت الصلاة رابع أيام رمضان

موعد أذان المغرب بالجيزة الساعة 6:06

موعد أذان المغرب بالشرقية الساعة 6:05

موعد أذان المغرب بالسويس الساعة 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالإسكندرية الساعة 6:10

موعد أذان المغرب اليوم بالفيوم الساعة 6:07 مساء

موعد أذان المغرب ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب بالمنوفية الساعة 6:08

موعد أذان المغرب اليوم بالدقهلية الساعة 6:05