موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الثلاثاء 27-3-2023

ساعات قليلة تفصل الصائمين عن موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، والذي تحدده هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم

وتنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم سادس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بكل مدينة على حدا .

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بمحافظة أسوان الساعة 6:33 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بمحافظة القاهرة الساعة 6:04 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بسوهاج الساعة 6:14 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالقليوبية الساعة 6:04 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالبحر الأحمر الساعة 5:54 مساء

موعد رفع أذان المغرب في رمضان

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بدمياط الساعة 6:04 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بكفر الشيخ الساعة 6:06 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالغربية الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بقنا الساعة 6:00 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالمنيا الساعة 6:06 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالبحيرة الساعة 6:07 مساء

مواعيد أذان المغرب سادس أيام رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالجيزة الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالشرقية الساعة 6:04 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالسويس الساعة 6:00 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالإسكندرية الساعة 6:9 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالفيوم الساعة 6:076 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالمنوفية الساعة 6:07 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء بالدقهلية الساعة 6:04 مساء.