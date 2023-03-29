موعد مسلسل «ضرب نار» الحلقة 7 الليلة.. ماذا سيفعل الكوماندا مع مهرة؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل «ضرب نار»، أحداث مثيرة، إذ رأى جابر الكوماندا مهرة وهي تركب السيارة مع «زيدان»، وذلك بعدما ظلت تتصل به، حتى يقف بجانبها بعد دخول شقيقتها المستشفى، ولكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، لذا لم يرد عليها، وينتظر الجميع الحلقة السابعة من المسلسل اليوم لمعرفة رد فعل الكوماندا.

موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 7 الليلة

مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم تكون الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم الذي تقوم بطولته ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساءً ويذاع على منصة WATCH IT.

قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربًا، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.