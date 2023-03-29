أحمد العوضي عن مشهد تقديم الكفن في مسلسل ضرب نار: «اللي جاي في حتة تانية»

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحاً كبيراً بعد عرض مشهد تقديم الكفن، ضمن أحداث الحلقة 6 من مسلسل ضرب نار، والذي ينافس به في ماراثون دراما شهر رمضان الجاري، وينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة 7 من المسلسل لمتابعة تطور الأحداث.

أحمد العوضي يتحدث عن مشهد تقديم الكفن

وعبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بعدما حقق مشهد تقديم الكفن مشاهدات عالية تقترب من 500 ألف مشاهدة على «فيسبوك»، وقال «تلقيت ردود فعل مبهرة من الناس، وشعرت بمسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقي».

أحمد العوضي يتحدث عن مسلسل ضرب نار

وعبر أحمد العوضي لـ«الوطن» عن سعادته الشديدة برد فعل الجمهور على حلقة مسلسل ضرب نار، وقال «اللي جاي في حتة تانية»، لأن الأحداث ستكون على عكس التوقعات، وستشهد تصاعداً درامياً خلال الحلقات المقبلة، فالحلقات الخمس الأولى مجرد تسخين لما هو قادم.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه «فيسبوك»، قائلا «مشهد تقديم الكفن في الحلقة السادسة رسالة من صناع العمل، إن العنف مش حل، وإن التسامح في أحيان كتير بيكون لصالح إننا نوقف بحر دم.. ضرب نار مسلسل الشارع».

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.