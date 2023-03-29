موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم

يبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، لمشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة، حيث رأى جابر الكومندا مهرة وهي تركب السيارة مع «زيدان»، وذلك بعدما ظلت تتصل به، حتى يقف بجانبها بعد دخول أختها المستشفى، ولكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، ولم يرد عليها.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون يكون في الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، وهي الإعادة الأولى بعد عرض الحلقة لأول مرة العاشرة مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تُعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

يتميز موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون بأنّه مناسب للمشاهدين حيث تتعدد مواعيد عرضه سواء على قناة أون، أو قناة أون دراما، فضلا عن منصة واتش إت التي تتيحه في أي وقت.

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة واتش إت.

قصة مسلسل ضرب نار

تدور الأحداث حول «مهرة» التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تؤجر مسكنا لـ«جابر» الذي يؤدي دوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.