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وفاة سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق بعد صراع مع المرض

كتب:

نورهان نصرالله
02:24 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الإعلامي سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق

الإعلامي سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق

نعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال «عبساوي»، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نعزي أنفسنا في وفاة الأخ والصديق والزميل الغالي الأستاذ سامح رجائي رئيس قناه النيل للأخبار الأسبق ورئيس قناه النيل الدولية الأسبق، بعد معاناة مع المرض، ونسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يتغمده الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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