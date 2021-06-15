رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى والوفد المرافق، لبحث تعزيزأوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات العمل الإعلامي.

واقترحا الجانبان عمل إنتاج درامي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصري والأردني، ليكون وثيقة درامية متميزة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والأردنية من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة للبلدين الشقيقين، وترسخ لديهم حب الأوطان والعمل بجهد من أجل رفعته.

وأكد زين، في بيانٍ صحفي، على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردود إيجابي على الجانب المهني والاقتصادي معا، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة، موضحًا أن هناك تعاون مثمر مع الإعلام الأردني، لاسيما الإنتاج المشترك ببرنامج بيت للكل.

وأشاد الوزير الأردني ببرنامج «بيت للكل» مؤكدًا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأى العام العربي بمهنية واحترافية.

كما أشاد الوزير الأردني بالدراما المصرية والفن المصري الذى أسهم بشكل كبير في تشكيل وعى ووجدان الأمة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس صخر مروان، على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة،معربًا عن تقديره الكبير للإعلام المصري المهني المتميز، قائلا: « تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي».

جدر بالذكر، أن الجانبين ناقشا أيضًا بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.