عاجل.. الهيئة الوطنية للإعلام تنفي شائعة بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله إلى مجمع فندقي.

وأشارت الهيئة الوطنية إلى أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثاره البلبلة وغضب العاملين به، وهو الأمر الذي نفاه أيضا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، مؤكدا على أن مبنى ماسبيرو يعد رمزا حضاريا وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.

وتؤكد الوطنية للإعلام على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.